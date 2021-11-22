تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرى الوحدة المحلية بالحمام فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى الوحدة المحلية بالحمام التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، أعمال تنفيذ عدد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر .

وتشهد قرية الحمام تنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالوحدة المحلية لقرية الحمًام، والذى يضم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى" مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى ، مكتب تموين".

كما تشهد القرية تنفيذ إنشاء المجمع الزراعى بالحمام والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، ويتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى.

وتشهد قرى الحمام وبنى خليفة والمنصورة ومنشأة هديب وغيط البحارى ، اعمال إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار، والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن 14 مشروعا يتم تنفيذها فى قطاع الصرف بالعديد من قرى المركز.