تعرف على لقاء رئيس جامعة كفر الشيخ بفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، فى مكتبه بالإدارة العامة للجامعة، اليوم الأحد، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ويضم الفريق الدكتور عماد مخيمر، عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق والدكتور طه المستكاوى، أستاذ متفرغ بآداب أسيوط، والدكتور الصاوى أحمد، أستاذ الفلسفة بآداب بنها، وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الآداب، للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالكلية، ومدى الاستعداد للحصول على شهادة الاعتماد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد البحيرى عميد كلية الآداب، والدكتور محمد أبو والى مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور إيهاب شفطر مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور هناء عبد العظيم منسق الزيارة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ بـأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، والجهود التى تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

وأضاف دسوقى بأن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقى كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرًا إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولى اهتماما كبيرا للاعتماد الكليات، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دوليًا.