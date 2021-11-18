جامعة كفر الشيخ تواصل تطبيق قرار منع دخول الطلاب والعاملين بدون تلقي اللقاح.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت جامعة كفر الشيخ اليوم الخميس ، تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم السماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين ومنتسبي الجامعة بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح وذلك حرصا على صحة وسلامة الجميع.



وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، منع أي طالب أو موظف للدخول إلى منشآت الجامعة إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول.



وقال أن منتسبي الجامعة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ملتزمين بالإجراءات وإظهار بطاقات التطعيم أثناء دخولهم، وذلك بعد التحذيرات المتعددة لإدارة الجامعة وحملات التوعية بضرورة الحصول على اللقاح.



وأضاف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأنه لا يوجد تهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن اللقاحات تهدف إلى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا بما يساهم في انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة الطلابية، مناشداًلم يتلقوا اللقاح سرعة التوجه إلى نقاط تلقي اللقاح المنتشرة في الكليات تيسيرا على جميع العاملين بالجامعة.





رئيس جامعة كفر الشيخ يطلع على شهادات تلقي لقاح كورونا



متابعة مستمرة لدخول الطلاب



نائب رئيس الجامعة يتابع دخول الطلاب











