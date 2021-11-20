اليوم السابع
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رئيس مياه الغربية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:36 م
رئيس مياه الغربية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة شفط مياه الأمطار بالغربية
كتب ـ أحمد حسن

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تابع المهندس حمــدى محمـد شـطــا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، استعداد الشركة لمواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق علي مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أى حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار إلي أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناء عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة .

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة .

 

 


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