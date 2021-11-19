كوريا الجنوبية ترفع الحظر عن طائرات بوينج 737 بعد وقفها لأكثر من عامين

سول (أ ش أ)

قررت كوريا الجنوبية، رفع حظر الطيران عن طائرة بوينج 737 ماكس بعد أكثر من عامين على إيقافها في أعقاب حوادث تحطم الطراز نفسه فى إندونيسيا وإثيوبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية، اليوم الجمعة، عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات - إن الطائرة سيتم السماح لها بالمرور عبر السماء الإقليمية والهبوط والإقلاع اعتبارا من 22 نوفمبر الجاري.

وكانت كوريا الجنوبية فرضت حظرًا على طائرة B737 Max في مارس 2019 ، بعد أن سقطت أخرى من نفس الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية على الأرض مما أسفر عن مقتل 346 شخصًا في مارس 2019.

كما تحطمت طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة لليون آير الإندونيسية فى أكتوبر 2018، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.