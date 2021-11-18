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أفادت وسائل إعلام رومانية اليوم /الخميس/ بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب أربعة آخرون إثر وقوع انفجار في مصنع للأسلحة في إحدى البلدات الواقعة جنوبي البلاد.

ذكرت ذلك قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات هذا الانفجار.

يذكرأن، أعلنت سلطات رومانيا أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع، أكتوبر الماضى، فى مستشفى بمدينة قنسطنطة بجنوب شرق البلاد، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأكدت المديرية العامة للطوارئ فى رومانيا أن الحريق نشب فى قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا فى مستشفى قنسطنطة للأمراض المعدية، مشيرة إلى أن فريق الإطفاء أجلى جميع الناس من المبنى وتمكن حتى الآن من إخماد النيران.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 113 مريضا كانوا فى المستشفى، 10 منهم فى قسم العناية المركزة.

ونقلت وكالة الأنباء الرومانية AGERPRES عن مصادر قضائية قولها إن النيابة العامة أطلقت تحقيقا جنائيا في ملابسات الحادث.

ويعد ذلك ثالث حريق فتاك في مستشفى روماني خلال العام الحالى.