حصاد الوزارات.. الصحة تكشف عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا: السجن من 3 لـ10 سنوات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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