اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:41 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تكشف عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا: السجن من 3 لـ10 سنوات

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تكشف عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا: السجن من 3 لـ10 سنوات تطعيم لقاح كورونا
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 

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ملامح امتحان الصف الرابع الابتدائى المقرر فى ديسمبر المقبل.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا: السجن من 3 إلى 10 سنوات
 
وزير التنمية المحلية لمتضررى سيول أسوان: جايلكم برسائل شخصية من الرئيس السيسى
 
التموين تفتتح أول فرع لكبرى السلاسل التجارية باستثمارات فرنسية بالتجمع الخامس
 
"الصحة" تعلن بدء تطبيق أحدث بروتوكول لعلاج مرضى الإدمان
 
الرعاية الصحية تعلن نجاح متدربى زمالة طب الأسرة ببورسعيد بنسبة 100%
 

 


حصاد الوزارات

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لقاح كورونا

التنميه المحليه

سيول اسوان

التموين

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اليوم السابع بلس

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