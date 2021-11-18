التموين تفتتح أول فرع لكبرى السلاسل التجارية باستثمارات فرنسية بالتجمع الخامس

كتب مدحت وهبة

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أول فرع لكبرى الشركات الفرنسية بالتجمع الخامس بمساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ 100 مليون جنيه، حيث تعد ثاني أكبر سلسلة تجارية بدولة فرنسا والخامس على مستوى العالم.

ويتضمن هذا المنفذ 25 ألف صنف من السلع الغذائية وغير الغذائية، ويتم طرحها بأسعار مناسبة، وذلك فى إطار العمل على جذب استثمارات أجنبية في قطاع التجارة الداخلية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو التي شهدتها التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية.

وصرح الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشركة الفرنسية اتفقت علي افتتاح 15 منفذا ما بين هايبر وسوبرماركت خلال السنوات الخمس القادمة بالشراكة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومن المتوقع ان يصل حجم استثمارات هذه الفروع نحو مليار جنيه على مدار الـ 5 سنوات المقبلة، وتوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في إطار العمل على جذب استثمارات أجنبية في قطاع التجارة الداخلية بعدما شهد هذا القطاع دخول استثمارات عديدة لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية ذات أنشطة متنوعة ومختلفة.

ولفت الى أن الجهاز سيقوم خلال الفترة المقبلة بالعمل على توفير أماكن مناسبة في المحافظات لإنشاء هذه الفروع، كما سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح فرع جديد لهذه السلسلة التجارية بالقرب من مدينة الرحاب.

وأشار "عشماوى"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد نجحت على مدار الثلاثة سنوات الماضية في جذب العديد من الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية، وإنشاء العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة، حيث تم إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان بإجمالى استثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما انه جارى طرح فرص استثمارية جديدة وانه قبل عاملين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات .