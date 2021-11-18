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"الصحة" تعلن بدء تطبيق أحدث بروتوكول لعلاج مرضى الإدمان

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:24 ص
"الصحة" تعلن بدء تطبيق أحدث بروتوكول لعلاج مرضى الإدمان علاج الإدمان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء في تطبيق مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات والإجراءات التي تهدف إلى المساعدة في علاج مرضى الإدمان، وتقليل الضرر والعواقب التي تلحق بالأفراد والمجتمع بسبب السلوكيات التي تتعلق بالإدمان وتعاطي المخدرات.
 
وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، أن هذه البرامج تعتمد على الأساس العلمي ومثبت فاعليتها بالأدلة العلمية، وتوصي باستخدامها منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لما لها من تأثير جيد في الوقاية والحد من المخاطر الناتجة عن تعاطي المخدرات خاصة عن طريق الحقن.
 
وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود، أن السياسات المستحدثة في علاج مرضى الإدمان، تتضمن استخدام العلاج ببدائل علاجية، مثبتة بالأدلة العلمية ومعتمدة دوليا في علاج مرضى إدمان المواد الأفيونية، المتعاطين عن طريق الحقن.
 
وتابعت أنه طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإيدز (UNAIDS) أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت في أنحاء مختلفة من العالم أن العلاج البديل عنصر حاسم في الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الدم الفيروسات الكبدية بي وسي، وفيروس نقص المناعة البشرية.
 
وأشارت إلى أن هذا العلاج يساعد في الحد من الإدمان والسيطرة على انتشار إدمان المواد الأفيونية، وتقليل السلوكيات الخطرة المصاحبة لتعاطي المخدرات، وتقليل معدلات الجرائم الناتجة عن التعاطي، إلى جانب إعادة تأهيل مرضى الإدمان، وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن تعطى المخدرات بالحقن، وتجنب الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.
 
يذكر أن أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، خصصت رقما مختصرا للتواصل والاستفسارات والاستشارات، 16328 إلى جانب الأرقام المخصصة مسبقا وهي 08008880700 و0220816831.

الصحة

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الصحة النفسية

تعاطى المخدرات

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