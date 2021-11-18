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التضامن: السبت آخر موعد لتوظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:27 م
التضامن: السبت آخر موعد لتوظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن آخر موعد للتقدم لتوظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات بعد غدا السبت، وأن من ضمن الشروط أن يكون عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة وحاصلة على مؤهل عالى أو متوسط حد أدنى، والرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة، وأن تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الإقناع، والحفاظ على السرية، وتُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات  المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية، ولديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي - تابلت).

وتتضمن آلية التقدم والمستندات المطلوبة والتقديم مـن خلال الموقع  الإلكتروني للوزارة أوإرسال رسالة  نصية قصيرة (SMS) بكلمة توظيـف على رقـم 1442 وإرفـاق صورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.
 
 

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