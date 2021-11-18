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ملامح امتحان الصف الرابع الابتدائى المقرر فى ديسمبر المقبل.. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:27 م
ملامح امتحان الصف الرابع الابتدائى المقرر فى ديسمبر المقبل.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إرسال ضوابط امتحان الصف الرابع الابتدائي إلى المديريات خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مدة الامتحان لن تزيد عن 25 دقيقة مثل زمن الحصة العادية، ويؤديه الطلاب خلال اليوم الدراسى بواقع مادة أو مادتين يوميا.
 
وأوضحت المصادر، أن الأسئلة ستكون فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي الجارى، وتعتمد على قياس نواتج التعلم، كما أن الإجابة عن أسئلة الامتحان الشهرى فى نفس ورقة الأسئلة مع التركيز على أسئلة الاختبار من متعدد وصح وخطأ، وأيضا أسئلة تمنح الطالب حرية التعبير للتأكد من فهم الموضوعات، مثل فى ضوء فهمك لعبارات أو موضوع كذا.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت فى وقت سابق، تفاصيل عقد امتحان الصف الرابع الابتدائى، موضحة أن لكل مادة اختبار يعقد على مستوى المدرسة وليس امتحان مجمع لجميع المواد الدراسية، مضيفة أن المدرسة تنظم عقد الامتحانات، بحيث يتم توزيع المواد الدراسية على عدة أيام، بحيث لا تعقد جميع الامتحانات فى يوم واحد، لافتا إلى أن اليوم الدراسى قد يعقد فيه امتحان مادتين وكل مدرسة ستنظم عقد الاختبارات.
 
وتابعت: مدة زمن الامتحان وقت الحصة العادية، لافتا إلى أن الهدف من تقييم الطلاب هو التأكد من تحقيق نواتج التعلم فى الدروس، مضيفة أن الطلاب فى الترم الأول من العام الدراسى الحالى يؤدون امتحانين فقط، الأول فى أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر المقبل، بشرط أن يجمع هذا الامتحان نواتج التعلم الدروس التى تعلمها الطالب منذ بدء العام الدراسى حتى موعد عقد الامتحان، أما الامتحان الثانى هو اختبار نهاية الفصل الدراسى الأول، ويعقد فى موعده وفق المحدد فى خريطة العام الدراسى الجديد.
 

التربية والتعليم

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

معايير وآليات امتحان الصف الرابع الابتدائي

اخبار مصر

امتحانات رابعه ابتدائى

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