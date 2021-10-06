أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: استرداد 22641 فدانا بعد إزالة 3140 حالة تعدٍ

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
الصحة: تلقينا 60 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن من مختلف الأنواع
رئيس هيئة الأنفاق: نستهدف نقل 750 ألف راكب يوميا عبر خطوط المونوريل
وزير الكهرباء: الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يعزز تبادل الطاقة بين البلدين
التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية ونطور البنية التحتية باستمرار
التعليم: الحضور يومى وإلزامى مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية
التعليم: الطالب المخالط لإصابة مؤكدة يعزل 14 يوما بالمنزل بعد تقديم تقرير طبى
الصحة والتعليم تكشفان تفاصيل خطة الإجراءات الوقائية بالمدارس للحماية من كورونا
التعليم: لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس
وزيرة الصحة: ربط إلكترونى مع السعودية لإتاحة معلومات المسافرين للمملكة والتأكد من تطعيمهم
التنمية المحلية: استرداد 22641 فدانا بعد إزالة 3140 حالة تعد بالمحافظات
وزيرة الصحة: إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح ساينوفاك – فاكسيرا
%15,4 زيادة فى أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف فى الربع الأول من العام الجارى
نقابة الأطباء تقاضى نظيرتها للعلاج الطبيعى بسبب دورة تدريبية فى فسيولوجيا الأعصاب
وزير الكهرباء: توقيع مذكرة تفاهم لربط الطاقة مع قبرص الأسبوع المقبل
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة ومجهولة المصدر فى حملة صحية بالسلام
التعليم تكشف تفاصيل التعاون مع شركة ألمانية فى مجال التكنولوجيا الصناعية
محافظة القاهرة تجمل حى السيدة زينب بأيدى عمال هيئة النظافة.. صور
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