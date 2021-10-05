وزيرة الصحة: ربط إلكترونى مع السعودية لإتاحة معلومات المسافرين للمملكة والتأكد من تطعيمهم

كتبت هند مختار

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الحالى لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وموقف تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.

واستهلت وزيرة الصحة عرضها بالإشارة إلى ما أكدته منظمة الصحة العالمية من الحاجة الملحة لكل دول العالم إلى العمل على تعزيز قدراتها التصنيعية فى المجال الطبى، وخاصة فيما يتعلق بالأدوات التشخيصية والأكسجين والعلاج والإمدادات الطبية واللقاحات المضادة للفيروس، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على ذلك، وتُسخر إمكاناتها لتعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت الوزيرة: فى ضوء الإجراءات العالمية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا والتوجه العالمي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس وحرصا على تيسير إجراءات السفر للمواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية، تم الاتفاق مع وزير الصحة السعودي على التعاون وتنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة بالمملكة؛ لإتاحة المعلومات الخاصة بالمسافرين من مصر إلى المملكة للتأكد من تلقيهم اللقاحات المحددة من قبل السلطات الصحية السعودية.