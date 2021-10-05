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التعليم: الحضور يومى وإلزامى مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 05:47 م
التعليم: الحضور يومى وإلزامى مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية طلاب - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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شدد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدى ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة، مؤكدة سيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.

 

 


التربية والتعليم

الحضور داخل المدارس

مخالطة إصابة كورونا

اخبار مصر

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