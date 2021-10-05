وزيرة الصحة: إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح ساينوفاك – فاكسيرا

كتبت هند مختار

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وموقف تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.

وفيما يتعلق بمستجدات موقف تصنيع اللقاحات، فأشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم الانتهاء من إنتاج 10 ملايين جرعة من ساينوفاك – فاكسيرا، كما سيتم الإفراج عن 7 ملايين جرعة خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن إجمالي ما تم توريده من مختلف اللقاحات حتى الآن بلغ نحو 60 مليون جرعة.

وخلال عرضها، تطرقت الدكتورة هالة زايد إلى مستجدات حملة "معاً نطمئـن"، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم تغطية 22 محافظة منذ انطلاق الحملة، حتى يوم أمس، حيث تم تسجيل 150 ألفا و245 مواطناً على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الحملة، كما تم تقديم التوعية لأكثر من 175 ألف مواطن.

وقالت الوزيرة: في ضوء الإجراءات العالمية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا والتوجه العالمي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس وحرصا على تيسير إجراءات السفر للمواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية، تم الاتفاق مع وزير الصحة السعودي على التعاون وتنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة بالمملكة؛ لإتاحة المعلومات الخاصة بالمسافرين من مصر إلى المملكة للتأكد من تلقيهم اللقاحات المحددة من قبل السلطات الصحية السعودية.