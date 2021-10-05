وزير الكهرباء: الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يعزز تبادل الطاقة بين البلدين

ماجد تمراز

قال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إن النجاح فى قطاع الكهرباء يعود لمجموعة من العاملين فى هذا القطاع من الذى لم يدخروا جهدا للوصول بالمنظومة لأعلى الدرجات، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى له دور كبير فى هذا النجاح ويقدم الكثير من المساعدة فيما يتعلق بالقطاع ويتابع تطوراته بشكل آني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة "الحدث اليوم": "هناك تبادل فى قدرات الطاقة بين مصر والسعودية، ومجموعة الطاقة لدى الدولتين 140 ألف ميجا تقريباً، وهى قدرات كبيرة للغاية، وما تم توقيعه من عقود هو تنفيذ خط ربط كهربائى يمكنه التعامل ونقل 3000 ميجا وات، وهو رقم كبير ويعزز من قدرات التبادل فى مجال الطاقة بين مصر والمملكة العربية والسعودية".

وقال: "فى الوقت الحالى هناك خطة ربط بين مصر وليبيا والأردن ولبنان، وهناك تصدير للطاقة للدول الثلاث، ويمكننا تصدير من 200 إلى 250 ميجا، وهناك خط ربط مع السودان يمكنه نقل 300 ميجا".

وتابع: "شبكتنا قوية للغاية وما يتم هو تبادل منفعة بيننا وبين الدول الأخرى، وهناك مباحثات جيدة للربط مع قبرص واليونان، لكى يكون هناك نوع من التكامل بين الشبكات وبعضها، وعملية الربط لها العديد من الفوائد الاقتصادية ولها تأثير إيجابى كبير على الاقتصاد، كما أن الطاقات الجديدة والمتجددة تحتاج لشبكات كبيرة وقوية، وهو ما يحدث الآن".

وقال: "خلال 5 سنوات مضت، مقدرات ما تضعه الدولة فى قطاع الكهرباء ودعمه وصل إلى 76 مليار جنيه، وأسعار الكهرباء يتم مراعاة الشبكات القليلة وهى مقسمة إلى فئات، ووضعنا من قبل الأسعار التى سيتم زيادتها على مدار 5 سنوات قادمة، وهناك إنفاقات كبيرة يتم إنفاقها على تطوير الشبكات".