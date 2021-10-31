22 مشروعا فى مجال التعليم ضمن مبادرة حياة كريمة بالفيوم

قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أنه تم عمل أكثر من إجراء يضمن استدامة مشروعات حياة كريمة بمركزي إطسا، ويوسف الصديق، مضيفا لدينا أكثر من 22 مشروع يخص الأبنية التعليمية في نطاق المركزين وعدد كبير من المشروعات وصلت لنسب متقدمة في التنفيذ و6 مدارس تم تسليمهم بمركز أطسا.
وأكد نائب محافظ الفيوم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة حياة كريمة ليست قاصرة علي مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها في المركزين ولكن تشمل مشروعات خدمية من مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ووحدات بيطرية سيتم رفع كفاءتها أو إعادة هدمها وأبناءها.
22 مشروعا فى مجال التعليم ضمن مبادرة حياة كريمة بالفيومالأحد، 31 أكتوبر 2021 12:00 ص
مشروعات حياة كريمة - أرشيفية
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قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أنه تم عمل أكثر من إجراء يضمن استدامة مشروعات حياة كريمة بمركزي إطسا، ويوسف الصديق، مضيفا لدينا أكثر من 22 مشروع يخص الأبنية التعليمية في نطاق المركزين وعدد كبير من المشروعات وصلت لنسب متقدمة في التنفيذ و6 مدارس تم تسليمهم بمركز أطسا.
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