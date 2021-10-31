اليوم السابع
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22 مشروعا فى مجال التعليم ضمن مبادرة حياة كريمة بالفيوم

الأحد، 31 أكتوبر 2021 12:00 ص
22 مشروعا فى مجال التعليم ضمن مبادرة حياة كريمة بالفيوم مشروعات حياة كريمة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أنه تم عمل أكثر من إجراء يضمن استدامة مشروعات حياة كريمة بمركزي إطسا، ويوسف الصديق، مضيفا لدينا أكثر من 22 مشروع يخص الأبنية التعليمية في نطاق المركزين وعدد كبير من المشروعات وصلت لنسب متقدمة في التنفيذ و6 مدارس تم تسليمهم بمركز أطسا.

وأكد نائب محافظ الفيوم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،  أن مبادرة حياة كريمة ليست قاصرة علي مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها في المركزين ولكن تشمل مشروعات خدمية من مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ووحدات بيطرية سيتم رفع كفاءتها أو إعادة هدمها وأبناءها.



 


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محافظة الفيوم

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