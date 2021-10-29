كيف يساعد تناول ماء القرفة مرضى السكرى من النوع 2؟

كتبت مروة هريدى

القرفة من التوابل الشائعة في أى مطبخ، والتي تشتهر بمذاقها اللطيف والرائع ورائحتها الغنية، ولكن هل تعلم أن إضافة القليل من القرفة إلى كوب من الماء يمكن أن يساعد في إدارة حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم، حيث يمكن لماء القرفة المعروفة أيضًا باسم شاي القرفة أن تساعد في إنقاص الوزن وإدارة مرض السكري بشكل طبيعي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تشتهر القرفة بفوائدها الصحية والطبية الفعالة، هذا هو سبب استخدام هذه التوابل في العديد من الأدوية القديمة لعلاج العديد من الأمراض.

نقع أعواد القرفة في الماء يساعد في طرد السموم وكذلك السكر الزائد من الجسم، مما يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي، وبصرف النظر عن ذلك، فإن إضافة القرفة إلى الماء الدافئ يساعد في حرق الدهون الزائدة في الجسم، كما أنه يرتبط بخفض مستويات الكوليسترول الضار فى الدم، بما يحمى من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



مشروب القرفة

فوائد ماء القرفة لمرضى السكري

وفقًا لبحث نُشر في مجلة البحوث الزراعية، فإن إضافة 1 جرام فقط من القرفة إلى نظامك الغذائي يوميًا يمكن أن يزيد من حساسية الأنسولين وإدارة مرض السكري من النوع 2.



ماء القرفة

يمكن أن تساعد خصائص المضادات الحيوية والالتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في القرفة في تقليل مستوى السكر في الدم وكذلك التحكم فيه، وفي الواقع، يمكن أن تساعد إضافة كمية صغيرة من القرفة إلى نظامك الغذائي اليومي في تحسين حساسية الأنسولين، وتعزيز الهضم بشكل أفضل، وزيادة عملية التمثيل الغذائي عن طريق التخلص من السموم والحث على النوم.

طريقة إعداد ماء القرفة

لعمل ماء القرفة ، فقط ضع لترًا واحدًا من الماء في وعاء زجاجي، وأضف عود قرفة بحجم بوصة واحدة و2-3 شرائح ليمون، احتفظ بها طوال الليل وتناول المشروب طوال اليوم.



طريقة اعداد ماء القرفة

بدلا من ذلك، خذ كوبين من الماء واغليه، ثم أضف إليه 2 رشة من القرفة واخلطها جيدًا، ومع ذلك، تأكد من استشارة طبيبك قبل إضافة أي شيء إلى نظامك الغذائي، خاصة لو كنت تعانى من مرض السكرى من النوع 2.