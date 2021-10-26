اليوم السابع
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الحبس سنتين لـ3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى مدينة نصر

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 01:11 م
الحبس سنتين لـ3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى مدينة نصر محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنح مدينة نصر، بالحبس سنتين لعاطلين، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات لمساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، بقص تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغ من أحد المواطنين يفيد فيه بسرقة سيارة نقل ملكه، أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وفى وقت لاحق، تلقى المُبلغ اتصالًا هاتفيًا من رقم "محدد" ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي قدره (70 ألف جنيه) نظير إعادة السيارة، وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة – لهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل (ملك أحدهم) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزة أحدهم (سلاح نارى "طبنجة")، بمواجهتهم، اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع) ومساومة المجنى عليه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة. وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقروا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب، وبإرشادهم، ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهم بالسرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة باحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن سنتان.


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