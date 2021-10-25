اليوم السابع
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ضبط 36 قطعة سلاح وتنفيذ 1269 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 05:03 ص
ضبط 36 قطعة سلاح وتنفيذ 1269 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج حمله أمنيه
سوهاج محمود مقبول

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وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وتجار الأسلحة النارية الغير مرخصة والهاربين من احكام قضائية بدائرة الأقسام والمراكز بنطاق المديرية، وتم ضبط 36 قطعة سلاح متنوعة وتم تنفيذ 1269 حكما قضائيا متنوعا.
 
ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن. 
 
ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بندقية الية عيار  7,62 ×39 و6 بندقية خرطوش عيار 12 و16  فرد روسى محلى الصنع و طبنجة برتا عيار 9 م طويل وطبنجة مجهولة الماركة عيار 9 مم و6 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وتم ضبط" 10 " قطع سلاح أبيض.
 
وأنهت الحملة أعمالها فى مجال ضبط  حالات الاشتباه وتمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط  " 14 " حكما وفى مجال تنفيذ الأحكام  وتم تنفيذ " 1269" حكما قضائيا متنوعا وفى مجال مخالفات المرافق تم ضبط 262 مخالفة متنوعة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق. 
 

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