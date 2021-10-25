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أخبار × 24 ساعة.. منع الطلاب والعاملين غير المطعمين من دخول الجامعات بعد 15 نوفمبر

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. منع الطلاب والعاملين غير المطعمين من دخول الجامعات بعد 15 نوفمبر جامعات القاهرة الكبرى
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها .

الرى: تحويل مليون فدان لنظام الرى الحديث ونستهدف 4 ملايين فدان خلال 3 سنوات، والتخطيط: 4.1 مليار جنيه استثمارات المتحف المصرى الكبير خلال 2021/2022.

التموين: أقل مخزون من الخضراوات واللحوم يغطى ستة أشهر

ننشر بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 359 معاونًا للنيابة الإدارية

الرى: تحويل مليون فدان لنظام الرى الحديث ونستهدف 4 ملايين فدان خلال 3 سنوات

"التضامن": الكشف على 900 سائق حافلات مدرسية وضبط 12 يتعاطون المخدرات

"مكافحة الإدمان": نفحص 15 ألف سائق مدارس سنويا.. والتعاطى انخفض لـ1.5%

وزيرة الصحة: الاتحاد الأوروبى قدم لمصر 6 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

الأعلى للجامعات: منع الطلاب والعاملين غير المطعمين من دخول الجامعات بعد 15 نوفمبر

الكشف على 900 من سائقى الحافلات المدرسية أول أسبوعين من العام الدراسى

رئيس الوزراء: 50 مليار دولار لتحسين جودة المياه فى الخطة الاستراتيجية بمصر.. صور

حياة كريمة.. نقل وتسكين 2570 أسرة من عزبة أبو قرن بوحدات مفروشة بالسلام

التخطيط: 4.1 مليار جنيه استثمارات المتحف المصرى الكبير خلال 2021/2022

الصحة توضح شروط التبرع بالبلازما.. أبرزها لا يقل الوزن عن 50 كيلو..إنفوجراف

 


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