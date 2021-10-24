حياة كريمة.. نقل وتسكين 2570 أسرة من عزبة أبو قرن بوحدات مفروشة بالسلام

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة محافظة القاهرة تواصل نقل وتسكين سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة وتوفر لهم وحدات بديلة مفروشة بمدينة معا بالسلام، مشيرة إلى أن أعمال النقل والتسكين أسفرت عن إخلاء 2570 أسرة، كما تم الانتهاء من إزالة 1110 عقارات حتى الآن وتم تسكين جميع المستحقين بوحداتهم البديلة بمشروع معا بحى السلام .

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن نسبة التنفيذ لأعمال الإزالة الجارية اقتربت من 70%، مشيرة إلى أن أعمال الإزالة تتم بشكل يومى دون توقف، ضمن مخطط تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة لسكان تلك المناطق، تحت إشراف اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، وبمشاركة قوات الشرطة والإدارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية.

وأوضحت "عبد المنعم"، أنه تم زيادة عدد اللجان لتسريع إجراءات فحص أوراق السكان ونقل الأسر للوحدات البديلة، كما تم تشكيل لجنة برئاستها لفحص طلبات التظلمات أولا بأول وتسكين المستحقين، وذلك لسرعة إخلاء المنطقة حفاظا على حياة المواطنين بتلك المنطقة، المصنفة ضمن الأماكن غير الآمنة.

وقالت "عبد المنعم"، إن الهدف من إزالة المنطقة هو توفير سكن ملائم لأهالينا، وتواجد عدد كبير من العقارات الخطرة إنشائيا وتمثل تهديدا لحياة المواطنين، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسر بمنطقة عزبة أبو قرن يبلغ 4758 أسرة تقريبا، ومساحة المنطقة 42 فدانا.