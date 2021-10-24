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التخطيط: 4.1 مليار جنيه استثمارات المتحف المصرى الكبير خلال 2021/2022

الأحد، 24 أكتوبر 2021 01:21 م
التخطيط: 4.1 مليار جنيه استثمارات المتحف المصرى الكبير خلال 2021/2022 جانب من الزيارة
كتبت أسماء أمين

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قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومى بزيارة المتحف المصرى الكبير، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 والوقوف على ما تم انجازه، ومعرفة المعوقات التى تحول دون تنفيذ تلك المشروعات والعمل على حلها.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المتحف المصرى الكبير يعد أكبر متحف للآثار فى العالم، وهو ما يساعد فى إعطاء دفعة كبيرة لقطاع السياحة فى مصر، موضحة أن إجمالى المعتمد للمتحف بخطة العام المالى 2021/2022 يقدر بنحو مبلغ 4.1 مليار جنيه، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية الخاصة بتأهيل أرض المشروع ومركز ترميم الآثار.

وخلال زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة إسماعيل يوسف المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، تم مقابلة اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، كما تم متابعة الأعمال التى سيتم الانتهاء منها بخطة العام المالى الحالى (الأعمال الهندسية للمشروع – قاعة عرض توت عنخ آمون).

وتضمنت الجولة بالمتحف زيارة ساحة المسلة، والبهو وبه واجهات لمناطق استثمارية (بازار – مطاعم)، والدور العلوى به سينما ومسرح ومركز تعليمى، والبهو العظيم الذى يحتوى القطع الضخمة مثل تمثال رمسيس، والدرج العظيم الذى يؤدى لقاعات العرض التاريخى وقاعة توت عنخ آمون، كما تفقد الوفد مبنى عرض مركب الملك خوفو خارج مبنى المتحف، إلى جانب زيارة مركز ترميم الآثار بحرم المتحف المكون من 6 معامل ترميم الآثار و20 معمل تحاليل وصيانة علاجية ووقائية مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية.

 
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد الوفد للاثار
تفقد الوفد للآثار

وفد التخطيط خلال زيارته للمتحف
وفد التخطيط خلال زيارته للمتحف

 


التخطيط

المتحف المصرى الكبير

بنك الاستثمار القومى

المشروعات القومية

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