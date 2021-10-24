"مكافحة الإدمان": نفحص 15 ألف سائق مدارس سنويا.. والتعاطى انخفض لـ1.5%

إبراهيم حسان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن حملات الكشف على المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، هى حملات مستمرة منذ 2017، ويشارك بها صندوق مكافحة علاج الإدمان، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية.

أضاف عثمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه منذ بداية الحملات، يتم فحص 15 ألف سائق كمتوسط سنوى للفحص، متابعا: "نسبة التعاطى فى البداية كانت 12%، والآن وبعد الكشف على 12 ألف سائقا، انخفضت النسبة إلى 1.5% بين سائقى الحافلات المدرسية".

وتابع: "فحصنا 800 سائقا خلال الأسبوع الأول من الدراسة، على مستوى 6 محافظات، وتبين إيجابية 12 سائقا بينهم وتم إحالتهم للنيابة العامة، ونناشد كل أولياء الأمور التواصل معنا على رقم 16022 حال الاشتباه بأى سائق يتعاطى المخدرات".

وأشار إلى تكثيف الحملات فى الفترة المقبلة، ليس فقط على سائقى الحافلات المدرسية، ولكن سيكون هناك كشف بين السائقين المهنيين على مستوى الجمهورية، ومنذ بداية العام الحالى تم فحص 83 ألف سائق على الطرق السريعة والداخلية، مردفا: "حملات الكشف على الجهاز الإدارى للدولة تسير على قدم وساق، وحتى الآن تم فحص 400 ألف موظف، وعندما بدأنا الحملات على الموظفين كانت النسبة 8%، والآن انخفضت إلى 2%، وبداية من 15 ديسمبر المقبل سيتم فصل الموظف متعاطى المخدرات".