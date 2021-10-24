الرئيسية أخبار عاجلة ننشر بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 359 معاونًا للنيابة الإدارية الأحد، 24 أكتوبر 2021 10:52 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 497 لسنة 2021بتعيين 359 معاونًا للنيابة الإدارية. نشر القرار فى الجريدة الرسمية. السيسي السيسى الرئيس السيسي اخبار السيسي عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية النيابة الادارية تعيينات النيابة عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الاتحاد الأوروبى: مصر مركز ثقل وشريك استراتيجى فى صون السلم والأمن الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:27 م الرئيس السيسي لمفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار: نتطلع لتطوير علاقات التعاون المستقبلية معكم من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين.. والاتحاد الأوروبى: مصر مركز ثقل وشريك استراتيجى فى صون السلم والأمن الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:26 م الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:19 م الرئيس السيسى فى كلمته بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه: نتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونًا بشأن سد النهضة.. قيمة المياه لا تقدر بثمن وترتبط ببقاء الإنسان.. ومصر تؤمن بأن دفع جهود التنمية شرط لتعزيز السلم الأحد، 24 أكتوبر 2021 12:07 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة