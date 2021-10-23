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أخبار × 24 ساعة.. تخصيص 255 عيادة لعلاج طلاب المدارس المصابين بالسمنة والتقزم

السبت، 23 أكتوبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تخصيص 255 عيادة لعلاج طلاب المدارس المصابين بالسمنة والتقزم وزارة الصحة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الصحة تخصص 255 عيادة لعلاج طلاب المدارس المصابين بالسمنة والتقزم والأنيميا
 
الأوقاف تطلق مبادرة "حق الطفل" لبناء وعى الأطفال فى 100 مسجد
 
التنمية المحلية: تنفيذ مراحل متقدمة بـ90% من مجمعات الخدمات بقرى "حياة كريمة"
 
الأوقاف: توفير أكثر من 100 ألف زى أزهرى خلال عام لأول مرة فى تاريخ الوزارة
 

 


وزاره الصحه

السمنه

التقزم

الانيميا

الاوقاف

التنميه المحليه

معاشات اكتوبر

حياه كريمه

وزاره البيئه

الطوب الرملى

القوى العامله

اليوم السابع بلس

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