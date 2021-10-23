أخبار × 24 ساعة.. تخصيص 255 عيادة لعلاج طلاب المدارس المصابين بالسمنة والتقزم

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
الصحة تخصص 255 عيادة لعلاج طلاب المدارس المصابين بالسمنة والتقزم والأنيميا
الأوقاف تطلق مبادرة "حق الطفل" لبناء وعى الأطفال فى 100 مسجد
التنمية المحلية: تنفيذ مراحل متقدمة بـ90% من مجمعات الخدمات بقرى "حياة كريمة"
الأوقاف: توفير أكثر من 100 ألف زى أزهرى خلال عام لأول مرة فى تاريخ الوزارة
صرف معاشات أكتوبر اليوم من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة
البيئة تتابع الانتهاء من الدراسة التفصيلية لغلق مقلب الطوب الرملى بمدينة نصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة