اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أكتوبر 2021 08:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تخصص 255 عيادة لعلاج طلاب المدارس المصابين بالسمنة والتقزم والأنيميا

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 07:25 م
الصحة تخصص 255 عيادة لعلاج طلاب المدارس المصابين بالسمنة والتقزم والأنيميا مبادرة الكشف عن أمراض التقزم والسمنة بالمدارس
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية لاستقبال الطلاب الذين يعانون من السمنه والانيميا والتقزم بعد فحصهم بمبادرة الكشف المبكر عن السمنه والتقزم بالمدارس .
 
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لليوم السابع أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.
 
وتابع، يتسلم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار.
 
 ‏
 

الصحة

السمنه

التقزم

الانيميا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف يتفقد مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة بالمدارس

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:08 م

انطلاق العمل بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بالابتدائى

الأحد، 17 أكتوبر 2021 03:30 م

التعليم تتابع حملة تطعيم طلاب المدارس ضد الأنيميا والتقزم.. صور

الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:31 م

تدشين مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس المنوفية والمنيا والشرقية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:38 م

الغدة الدرقية والأنيميا أبرزها.. 6 أسباب لتساقط الشعر

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة