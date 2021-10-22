الصحة تخصص 255 عيادة لعلاج طلاب المدارس المصابين بالسمنة والتقزم والأنيميا

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية لاستقبال الطلاب الذين يعانون من السمنه و الانيميا والتقزم بعد فحصهم بمبادرة الكشف المبكر عن السمنه والتقزم بالمدارس .

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لليوم السابع أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

وتابع، يتسلم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار.

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