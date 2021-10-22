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الأوقاف تطلق مبادرة "حق الطفل" لبناء وعى الأطفال فى 100 مسجد

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 03:55 م
الأوقاف تطلق مبادرة "حق الطفل" لبناء وعى الأطفال فى 100 مسجد وزارة الأوقاف
كتب ـ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مبادرة "حق الطفل" كمبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، من خلال إصدارات "رؤية للنشء" ، وشرح مضمونها الفكري للأطفال ، مع مراعاة كل إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية اللازمة.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تناسب مرحلته العمرية، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق المبادرة من خلال 100 مسجد تتوفر بها أماكن مناسبة من خلال استغلال دور المناسبات التابعة لها وذلك كمرحلة أولى، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن أسماء المساجد المشاركة في المبادرة وطرق التسجيل فيها.
 
 
 

وزارة الاوقاف

مبادرة حق الطفل

مبادرات وزارة الاوقاف للطفل

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