المرور تشكل غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بمحيط الغلق الكلى بشارع الهرم

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

جهزت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بمحيط عملية غلق كلى لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة لإنشاء محطة مترو المريوطية ضمن 6 محطات مترو جرى تسليمها للشركة المنفذة للخط الرابع لمترو الأنفاق، ومراقبة حركة السيارات بالكاميرات لمنع الزحام او ظهور اى كثافات للمركبات، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.



وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية غلق كلى لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية لإنشاء محطة مترو المريوطية ضمن الخط الرابع لمترو الإنفاق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات وتجرى تلك الأعمال في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ابتداء من الخميس وحتى انتهاء الأعمال لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، مع إجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات.



وأجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية للتسهيل علي المواطنين، في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع، حيث تتسلم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، ويبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (370 م) وبعرض مايقرب من (18 م).



وأكد مصدر أمنى، أن التحويلات المرورية شملت التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجباري" اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول. ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

التحويلة الثانية: حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (900 م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا (أجبارى) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.



كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.