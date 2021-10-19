نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته متأثرا بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ608

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور خالد محمد عبد البديع استشارى الجراحة ومناظير الجهاز الهضمي

ونائب مدير مستشفى المنيرة ورئيس الجودة، الذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الـ(608) من الأطباء منذ بداية الجائحة.

كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إن الأسرة الطبية فى مصر فقدت أحد روادها الكبار فى مجال الأمراض الباطنية وطب المناطق الحارة، هو الطبيب الدكتور أحمد على الجارم الذى تربى فى بيت شاعر العروبة (والده) الشاعر على الجارم.. لذا جمع بين نبوغه فى الطب وبراعة تذوق الشعر واللغة وجمالياتها.

كان الدكتور أحمد على الجارم، صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، فهو رائد في الدراسات الطبية، وله بحوث علمية رائدة في أمراض الجهاز الهضمي، وحظى بمكانة علمية متميزة، وتقلد العديد من المناصب العلمية، فكان عضو مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس بوزارة البحث العلمي، ورئيس شعبة الأمراض المتوطنة والمعدية بالجمعية الطبية المصرية، وعضو مجلس البحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، وعضو هيئة المكتب ورئيس لجنة البلهارسيا بالمجلس، وعضو لجنة الأمراض المشتركة عضو بأكاديمية نيويورك للعلوم، وعضو مجلس إدارة وحدة أمراض الكبد ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس قسم طب الأمراض المتوطِّنة بطب القاهرة سابقًا.