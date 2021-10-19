اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:12 م
أكرم القصاص
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الكرملين: بوتين يشارك فى قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو بسبب الوضع الوبائى

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:57 م
الكرملين: بوتين يشارك فى قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو بسبب الوضع الوبائى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو.
 
وكان قد أعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى، أن قمة مجموعة العشرين الاستثنائية بشأن أفغانستان ستنعقد في 12 أكتوبر القادم، وجاء الاعلان خلال مؤتمر صحفي له في روما، بوصف بلاده الرئيس الدوري للمجموعة.

وأعاد دراجى التأكيد على أن القمة الاستثنائية ستركز على المساعدات الانسانية لـ"إنقاذ الارواح"، وتجنب إنفجار "كارثة إنسانية" هناك، فضلا عن العمل على ألا تصبح أفغانستان مجددا "ملاذا للارهابيين"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأعلن دراجى حضور دول الجوار الافغاني في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية بشأن أفغانستان، المقررة في 12 أكتوبر القادم، فضلا عن دول أخرى من بينها هولندا وإسبانيا وقطر ووكالات الامم المتحدة.

 


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