استعدادات لانطلاق موكب من قرية السبايعة لاستقبال بيج رامى بمطار القاهرة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد قرية السبايعة بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ استعدادات مكثفة لانطلاق موكب كبير لاستقبال البطل القومى بيج رامي بمطار القاهرة يضم أشقاء اللاعب وأبناء عمومته وعدد من أهالى القرية ومحبيه.

أكد الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق رامي، أن القرية تستعد لاستقبال بيج رامي من خلال تجهيز سيارات تم وضع صور بيج رامي عليها ابتهاجا بوصول للقاهرة، مشيراً أنه سيتم إقامة احتفالية فور وصول القرية عقب عدة أيام من وصول شقيقه للقاهرة.

قال المهندس محمد عادل، بن عم بيج رامي، وأدمن صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم تشهد استعدادات لانطلاق موكب لاستقبال ممدوح السبيعى والشهير بـ"بيج رامي"، اليوم الثلاثاء بمطار القاهرة بالصالة الثالثة.

وأضاف ابن عم بيج رامى فى تصريحات خاصة، أن الطائرة التي يستقلها رامى ستصل اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا بصالة الوصول رقم 3، حيث يستقبله عدد من أهالي قريته وأقاربه بالمطار، وبعدها يستقل حافلة مكشوفة لتطوف عدد من شوارع القاهرة.

يذكر أن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ شهدت استعدادات مكثفة ليلة أمس استعداد لاستقبال بطل مستر أولمبيا بيج رامي، حيث قام عدد من جيران وأقارب بيج رامي، بوضع صوره علي السيارات وكذلك طباعة تيشرتات تحمل صوره، وذلك للذهاب إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال بطل مستر أولمبيا.

كام بيج رامي، بطل مستر أولمبيا 2021 قصد حصل علي البطولة للعام الثاني على التوالى، مطلع الشهر الحالى.