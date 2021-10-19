أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 19-10-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-10-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين المصريين، فيما ربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 733.593 مليار جنيه.

إيقاف تداول 48 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 48 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رواد السياحة-رواد، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المجموعة المصرية العقارية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي أي جي للتجارة والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشمس للإسكان والتعمير، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 48 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رواد السياحة-رواد، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المجموعة المصرية العقارية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي أي جي للتجارة والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشمس للإسكان والتعمير، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصرية للدواجن، العالمية للاستثمار والتنمية، المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، اودن للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، شركة النصر للأعمال المدنية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الدولية للأسمدة والكيماويات، اميرالد للاستثمار العقاري، مصر للأسمنت-قنا، دلتا للإنشاء والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، المتحدة للإسكان والتعمير، العبوات الطبية.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية للصناعات الهندسية، الملتقى العربي للاستثمارات، غاز مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين المصريين، فيما ربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 733.593 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين المصريين، فيما ربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 733.593 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 464.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.9 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.22%، والعرب على 9.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 170.5 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 246.5 ألف جنيه، 124.7 مليون جنيه، 39.9 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 11195 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.88% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13522 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4383 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.7% ليغلق عند مستوى 2481 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.99% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 4354 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 137 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 450 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة السادس من إدارة للتنمية والاستثمار-سوديك، بنك التعمير والإسكان، 25 ألف سهم، 2568 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 20 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 450 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة السادس من إدارة للتنمية والاستثمار-سوديك، بنك التعمير والإسكان، 25 ألف سهم، 2568 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، سيدي كرير للبتروكيماويات، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، 235 ألف سهم، 74 ألف سهم، 3048 سهم، 200 سهم، 150 ألف سهم، 650 ألف سهم، على التوالي كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 128.3 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة عامر جروب، شراء عدد 2.7 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.

وأعلنت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بيع المساهم علي محجوب عدد 577.963 ألف سهم بسعر 70.35 جنيه بقيمة إجمالية 40.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.1309% إلى 3.5620%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.



بنك الشركة المصرفية أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، موافقة مجلس الإدارة على التخارج من شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية.



أوراسكوم كونستراكشون أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.ال.سي، موافقة مجلس الإدارة على مبدأ دراسة الاستحواذ المحتمل على شركة رائدة في مجال استيراد وتوزيع خدمات المعدات في مصر، وهذه الشركة المستهدفة من تأسست من قبل رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس منذ أكثر من 30 عامًا، وهي مملوكة بالكامل العائلة ساويرس.