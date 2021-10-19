تراجع مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 6.7% بختام جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما ربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 733.593 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 11195 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.88% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13522 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4383 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.7% ليغلق عند مستوى 2481 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.99% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف جلسة التداول اليوم الثلاثاء لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%.