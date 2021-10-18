أخبار البورصة اليوم الإثنين 18-10-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 18-10-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، بعد تنفيذ تداول شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.596 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، الفنار للمقاولات والإنشاءات والتجارة والاستيراد، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، بي اي جي للتجارة والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، العامة للصوامع والتخزين، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، الفنار للمقاولات والإنشاءات والتجارة والاستيراد، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، بي اي جي للتجارة والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، العامة للصوامع والتخزين، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.



البورصة تربح 6.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، بعد تنفيذ تداول شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.596 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، بعد تنفيذ تداول شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.596 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 819.4 مليون ورقة مالية بقيمة 7.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.09%، والعرب على 11.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 82.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 17.68%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.7 مليار جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 754.6 مليون جنيه، 111.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 1.3 مليار جنيه، 2.5 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 11276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2326 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 13605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 4421 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3641 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4552 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1106 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.



الرقابة المالية قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء العمليات التالية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، على الورقة المالية زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

إي فاينانس أعلنت إدارة البورصة، بدء التداول على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصدرة اعتباراً من جلسة تداول يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط ويكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 13.98 جنيه للسهم وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية، ويتم إدراج السهم ضمن القائمة ( أ ) المسموح بمزاولة الأنشطه المتخصصه على الأوراق الماليةالمدرجة بها. أعلنت إدارة البورصة، بدء التداول على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصدرة اعتباراً من جلسة تداول يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط ويكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 13.98 جنيه للسهم وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية، ويتم إدراج السهم ضمن القائمة ( أ ) المسموح بمزاولة الأنشطه المتخصصه على الأوراق الماليةالمدرجة بها.

جاء ذلك بعد تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة إي فاينانس المصدرة لعدد 417.8 مليون سهم بنسبة 26.10 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين(عام و خاص) وبقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 9500 سهم، 295.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 123 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، مستشفى النزهة الدولي، 233.8 ألف سهم، 491 ألف سهم، 400 ألف سهم، 12.2 مليون سهم، 19.8 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 9500 سهم، 295.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 123 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، مستشفى النزهة الدولي، 233.8 ألف سهم، 491 ألف سهم، 400 ألف سهم، 12.2 مليون سهم، 19.8 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، 1.4 مليون سهم، 500 ألف سهم، 13200 سهم، على التوالي واشترت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية 71 ألف سهم.

وأعلنت شركة عامر جروب، شراء عدد 1.9 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد.

وأعلنت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، شراء المساهم منال بنت محمد بن أحمد الحسن عدد 80 ألف سهم بسعر 4.984 جنيه بقيمة إجمالية 398.7 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 14.25% إلى 16.25%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.