مستشارة وزير الأوقاف السودانى: نسعى لنقل تجربة مصر بأكاديمية الأوقاف لبلدنا

أجرت كل من المهندسة مريم موسى مستشارة وزير الأوقاف السودانى والدكتور عبد العزيز الصادق مدير عام العلاقات العامة بدولة السودان الشقيق أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، للتعرف على تجربة الأوقاف وبرامجها التدريبية والتثقيفية ومركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية وتجهيزاته ومعمل الترجمة للغات، فى إطار التعاون المثمر بين وزارتى الأوقاف المصرية والسودانية

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن مستشارة الوزير السودانى أشادت ببرامج التدريب بالأكاديمية علميا وتثقيفيا وتكنولوجيا، وبخاصة التحول الرقمى، وما يقوم به مركز الحاسب الآلى بالأكاديمية من تدريب وتفاعل مثمر.

وقدم الدكتور أشرف فهمى موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، شرح مبسط لمراحل تطوير الأكاديمية من حيث المبنى والمعنى، والتعرف على تجربة مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية وقد حضر الضيفان الكريمان جزءًا من المحاضرات بمركز الحاسب الآلي.

كما أعربا عن انبهارهما الشديد بهذه البرامج التدريبية لمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية، وأكدتا أنها ستستفيد كثيرًا من هذه التجربة لتنفيذها بالسودان، وقدما الشكر لوزير الأوقاف المصرى على جهوده فى مجال التدريب والتثقيف وعلى التعاون الجاد بين الجانبين.