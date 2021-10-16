محافظ أسوان: بدء مشروع تطوير طريقى كيما والسماد خلال شهر

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن بدء مشروع تطوير طريقى كيما والسماد خلال الشهر القادم، حيث ستشمل الأعمال التي سيتم تنفيذها بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه، وإزالة للأسفلت وطبقات الأساس ليتحمل الطريق حركة سيارات النقل الثقيل بحمولة 90 طنا.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك لحين إنهاء الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / الكوبرى الملجم ، مع توسعته ليصبح حارتين في كل اتجاه بعرض 7 متر لكل منهما ، بالإضافة إلى الأرصفة والتجميل والتشجير للجزيرة الوسطى وهو الذى سيتوازى مع الإسراع في إنهاء أعمال المرافق العامة الجارية من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع اللواء محمد جرانة رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد ، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، علاوة على مديرى الجهات التنفيذية.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأهمية إختيار الشركات المنفذة الجادة القادرة على تنفيذ الأعمال في أسرع وقت وبجودة عالية ، بجانب التنسيق مع جهات المرافق بعد إعداد خريطة متكاملة عنها بواسطة مركز المعلومات الجغرافية ( GIS ) ، بالإضافة إلى مد عدايات بمسافات 500 متر من خلال مواسير لتوصيل شبكات المرافق مستقبلاً ، وهو الذى لا يتعارض مع الأعمال المنفذة بمشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات.

فيما شهد الإجتماع أيضاً متابعة التصميمات لتنفيذ مشروع " ممشى مصر " من خلال تطوير وتوسعة طريق الكورنيش الجديد بإنشاء حوائط ساندة بطول 2.7 كم لأعمال التوسعة ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق بالكامل بطول 9 كم للحد من وقوع أي حوادث والحفاظ على حياة المواطنين بهذا الطريق الحيوى ، فضلاً عن إنشاء مضمار للدرجات بطول الكورنيش.

وطالب أشرف عطية بسرعة إيجاد حل جذرى لمشكلة تراكمات المياه بنفق السد العالى شرق ، مع زيادة معدلات التنفيذ للطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه لتحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة ، وهو الذي يتوازى مع إنشاء المرحلة الثانية للطريق البديل للسادات بطول 3.2 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه قابلة للزيادة.

وأشاد ، بدور جهاز التعمير البناء في تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تضم إنشاء 31 مجمع خدمى ، وأيضاً 31 مجمع زراعى ، بجانب إنشاء 32 مركز شباب ورفع كفاءة 126 مركز شباب أخر ، مع تطوير 11 ملعب قانونى ، علاوة على تطوير ورفع كفاءة 14 نقطة إسعاف.