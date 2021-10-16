البيئة: جولات ميدانية للسيطرة على مقالب المخلفات لمواجهة السحابة السوداء

كتبت ـ منال العيسوى

تابع الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أعمال المرور اليومي على المقالب العمومية، لإحكام السيطرة على الانبعاثات وخاصة مع وجود تحذيرات من سكون الهواء، وذلك بتنفيذ سلسلة من الجولات لمقالب القاهرة الكبرى بدأت بالمرور على مقالب شرق القاهرة، ومنها مقلب الضغط العالي بالقاهرة الجديدة ومقلب الطوب الرملي والتأكد من استقرار الأوضاع بهما وعدم تواجد انبعاثات، حيث تم التنبيه على ضرورة استمرار تغطية المخلفات الموجودة بالموقع واحكام السيطرة على أى انبعاثات بالموقع أولا بأول .

وأوضح الدكتور طارق العربي قرب انتهاء الدراسات الخاصة بموقع مقلب الطوب الرملي لتحديد كمية المخلفات بالموقع والسيناريوهات التي ستتم بالموقع، كما تم المرور على مقلب الوفاء والامل لمتابعة الأوضاع به وتبين استقرارها، وذلك في إطار التعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة للسيطرة الآنية على أى انبعاثات تحدث بالموقع.

واستكمالا للجولات الميدانية، قام رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمرور على منطقة شبرامنت بجنوب الجيزة للوقوف على الوضع بالمنطقة واحكام السيطرة على مصادر الانبعاثات بها، حيث تم زيارة مجمع المحارق للمخلفات الطبية بشبرامنت، والتنبيه على المسئولين عن التشغيل بالالتزام بساعات التشغيل وعدم تشغيل المحارق بعد الساعة الثانية ظهرا والالتزام باشتراطات التخزين وتشغيل المحارق بالطريقة السليمة صحيا وبيئيا، كما تم المرور على منطقة التشغيل بمقلب شبرامنت للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عملية التشغيل وأعمال استقبال المخلفات وأعمال الفرد والتسوية والتغطية للمخلفات الواردة للمقالب، بالإضافة إلى المرور مع على موقع الخلية الجديدة المنفذة من وزارة البيئة دعما لمحافظة الجيزة ضمن أعمال البنية التحتية لاستطلاع ما تم من أعمال إنشاء الخلية من طبقات العزل التبطين الخلية وشبكة الرشيح ومدى قرب الانتهاء من اعمال الإنشاءات.

كما تم المرور على موقع التخلص الآمن من المخلفات بالعاشر من رمضان، حيث تم ملاحظة وجود انبعاثات بالموقع، وعلى الفور وجه الدكتور رئيس الجهاز بسرعة السيطرة على الانبعاثات ومنعها تماما، وتم تحريك اللوادر الموجودة بالموقع والسيطرة عليها تماما وتغطية مكان الانبعاثات بالرمال، بالإضافة إلى المرور على مقلب العبور وموقع التشغيل لخلية ايكوم التي تقوم باستقبال المخلفات الواردة من شمال وشرق القاهرة، والمرور علي خلية هيئة نظافة القاهرة وخلية القليوبية التي يتم تشغيلها بواسطة محافظة القليوبية، والتأكيد على ضرورة استكمال اعمال التغطية والسيطرة اولا باول لمنع حدوث حرائق بالموقع.

وخلال زيارته لمقلب أبو زعبل، تلاحظ تصاعد أدخنة كثيفة نتيجة حرق مخلفات بجانب الطريق الاوسطي بمشتول السوق بمقلب قمامة عشوائي بجانب الطريق، وتم التواصل مع الدفاع المدني والسيطرة جزئيا على الحريق، وقام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتوجه للمقلب لاحكام السيطرة عليه بالكامل، كما تم زيارة مجمع المحارق للمخلفات الطبية بأبي زعبل والاطلاع على سجلات المحارق والتشغيل للمحارق، وتم التوجيه بالمراجعة الكاملة للمجمع واحكام العمل به وفقا للاشتراطات البيئة السليمة.