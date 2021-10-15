رئيس "شئون البيئة" يتفقد منظومة مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وبرفقته الدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة أعمال منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتى الشرقية والدقهلية ومتابعة لجان محاور المكافحة بنطاق مراكز المحافظتين، وذلك للاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمنظومة لحماية البيئة من تلوث الهواء.

وقال بيان: إن الجولة بدأت من الشرقية بالمرور على موقع تجميع قش أرز بقرية الزنكلون بالزقازيق وقرية ميت الفرماوي كنماذج ناجحة في مجال الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية (قش الأرز) وكيفية التعامل السليم معها من خلال جمعه وفرمه وكبسه ثم بيعه للمعالف والمزارع داخل الجمهورية.

تلى ذلك تفقد أعمال فرم وكبس داخل الأراضي بنطاق المحافظتين من خلال معدات الوزارة والمدعومة بإيجار رمزى دعما من وزارة البيئة لمتعهدى جمع وتدوير المخلفات الزراعية بالشرقية وكذا تبين وجود فرامات تابعة للأهالى بقرية كفر أحمد جبران بمركز الزقازيق مما يعكس نجاح وزارة البيئة فى مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمجهودات المبذولة خلال السنوات الماضية وتحويل تحدي حرق المخلفات وتلوث الهواء إلى فرصة تنفيذ مشروعات للشباب في مجال تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة إلى زيادة وعي المزارعين بقيمة المخلفات ومدى الأهمية الاقتصادية لها.