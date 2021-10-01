اليوم العالمي للنباتيين: 6 فوائد لاتباع نظام غذائى نباتي يقوى القلب والعظام

كتبت إيناس البنا

يتم الاحتفال باليوم العالمي للنباتيين في 1 أكتوبر من كل عام وهم الذين يعتمدون فقط على النظام الغذائي النباتى، وقد تم إنشاء هذا اليوم في الأصل من قبل الجمعية النباتية لأمريكا الشمالية في عام 1977 وتم اعتماده لاحقًا من قبل الاتحاد النباتي الدولي في عام 1978 ، "لتعزيز إمكانيات تحسين الحياة للنباتيين".

ووفقا لتقرير موقع " timesofindia"، فقد قيل الكثير بالفعل حول فوائد التحول إلى النظام النباتي، وإذا كنت نباتيًا أو تخطط للانتقال من نظام غذائي غير نباتي إلى نظام غذائي نباتي ، فإليك بعض الفوائد التي يجب أن تعرفها.

فوائد النظام الغذائي النباتي



صحة قلب أفضل



ثبت أن اتباع نظام غذائي نباتي مفيد جدًا لصحة القلب، تعتبر الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والخضروات والفواكه الغنية بالألياف من الأطعمة التي تحمي القلب والتي يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي نباتي، فإن اللحوم الحمراء هي أسوأ عدو لقلبك لأنها يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول الضار.

يخفض ضغط الدم



أثبتت العديد من الدراسات كيف أن اتباع نظام غذائي نباتي لا يمكن أن يساعد فقط في خفض ضغط الدم ولكن يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ عليه.

تحتوي الأطعمة النباتية على كميات قليلة من الدهون والصوديوم والكوليسترول، والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على ضغط الدم، أيضا العناصر الرئيسية في النظام الغذائي النباتي من الفواكه والخضروات محملة بالبوتاسيوم ، مما يساعد في خفض ضغط الدم.

تقوية العظام



يتمتع الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا بعظام أقوى نسبيًا بسبب الكمية الكافية من الكالسيوم المستهلك بأشكال مختلفة، الأطعمة مثل الحليب والجبن والمكسرات والتوفو وفول الصويا والخضروات مليئة بالطاقة الغنية بالكالسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي يحتاجه الجسم لمنع هشاشة العظام.

التحكم في الوزن



اتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا بسيطًا إذا كنت ترغب في مراقبة وزنك، الأطعمة غير النباتية مثل لحوم الدجاج والأسماك ولحم الضأن وغيرها هي بعض الأطعمة عالية السعرات الحرارية التي يمكن أن تسبب زيادة الوزن، إذا تم تناولها بشكل يومي، تجنب الأطعمة المقلية حتى أثناء اتباع نظام غذائي نباتي من أجل إدارة الوزن بشكل فعال.

إدارة مرض السكري

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الاستفادة من النظام الغذائي النباتي، فالأطعمة مثل الحبوب الكاملة والبقول والخضروات والفواكه هي بعض الخيارات الصحية التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل نسبيًا مقارنة بالمواد الغذائية غير النباتية.

وتكمن أحد عيوب النظام الغذائي النباتي هو أن النباتيين قد يصابون بنقص فيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية