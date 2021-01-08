اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 08:22 م
خالد صلاح
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ترودو يؤكد أن ترامب وسياسيون آخرون حرضوا على العنف الذى شهده الكابيتول

الجمعة، 08 يناير 2021 07:38 م
ترودو يؤكد أن ترامب وسياسيون آخرون حرضوا على العنف الذى شهده الكابيتول جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا (رويترز)

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قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسياسيين آخرين حرضوا على وقوع الهجوم العنيف على مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم الأربعاء.

 

وقال ترودو فى مؤتمر صحفى "ما شهدناه كان اعتداء على الديمقراطية نفذه مشاغبون عنيفون حرضهم الرئيس الحالى وسياسيون آخرون"، وتلك هى أكثر التصريحات التى أدلى بها ترودو انتقادا لإدارة ترامب على الإطلاق.

 

وتابع ترودو قائلا "رغم أن الأحداث التى شهدناها هذا الأسبوع كانت صادمة ومقلقة للغاية، إلا أن الديمقراطية صامدة فى أمريكا أقرب حليفة وجارة لنا".

 


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