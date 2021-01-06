اليوم السابع
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وزير خارجية بريطانيا: يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا

الأربعاء، 06 يناير 2021 06:45 م
وزير خارجية بريطانيا: يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا دومينيك راب
كتب أحمد عرفة

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قال دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، إنه يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال بيان فرنسي ألماني بريطاني إن الدول الثلاث قلقون من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف البيان الفرنسي الألماني البريطاني أنه لا مبرر للاستخدام المدنى من رفع إيران التخصيب بنسبة 20%.

 

 وتابع البيان الفرنسي الألمانى البريطاني أن رفع إيران لنسبة التخصيب يعرقل التوصل لاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

 

 

 


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السلاح النووي

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