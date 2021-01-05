هجوم على شبكة الطاقة الكهربائية فى فنزويلا

كتب أحمد عرفة

أكد ديلسى رودريجيز نائب الرئيس الفنزويلى أن شبكة الطاقة الكهربائية فى فنزويلا تعرضت للهجوم من قبل جماعات مجهولة، حيث شهدت العاصمة وولايات أخرى انقطاعات فى التيار الكهربائى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب الرئيس الفنزويلى إن الهجوم على شبكة الطاقة الكهربائية الوطنية نفذ صباح اليوم، وألحق أضرارا بنظام النقل فى محطة جورى للطاقة الكهرومائية، موضحا أنه أدى الهجوم إلى انخفاض القدرة فى مختلف قطاعات العاصمة وولايات أخرى.

ولفت نائب الرئيس الفنزويلى إلى أن العمل جار على استعادة الطاقة الكهربائية بأسرع وقت وإصلاح الأعطال.