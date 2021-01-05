رئيس جامعة المنوفية يكرم الفائزين فى مسابقة الطالب المثالى

المنوفية - محمود شاكر

كرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الطلاب الفائزين فى مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعة ، حيث فاز بالمركز الأول فى مسابقة الطالب المثالى الطالب محمود أحمد جوده بكلية الطب، وبالمركز الثانى الطالب عبد المنصف مصطفى الآداب، وجاء فى المركز الثالث الطالب أحمد صلاح إبراهيم العلوم .

أما مسابقة الطالبة المثالية فقد فازت الطالبة أميرة حمدى محمد " الحاسبات والمعلومات " بالمركز الأول، والطالبة سلمى سعيد النعمانى "الطب" بالمركز الثانى، والطالبة أسماء خميس فتح الله "الصيدلة" بالمركز الثالث، موجها لهم التهنئة وتشجعيهم فى المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية، ودعم الجامعة الكامل لتطوير الأنشطة الطلابية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب.

كما قام رئيس الجامعة بتكريم عمداء الكليات الفائزة وهم الدكتور محمود قورة عميد الطب، الدكتور عربى كشك عميد الحاسبات والمعلومات، الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب، الدكتور عادل نصار عميد العلوم، الدكتورة أمل سعفان عميد الصيدلة.

هذا وقد تم خلال اللقاء تكريم لجنة التحكيم التى ضمت الدكتور حاتم محمد بالحاسبات والمعلومات، الدكتورة هبه غتمى من كلية التربية، الدكتور إسلام فيض الله من كلية الزراعة لمجهوداتهم فى تحكيم المسابقة التى تم تنظيمها تحت إشراف الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ونظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب.

حضر التكريم الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، محمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

رئيس جامعة المنوفية يكرم الطلاب المثاليين

جانب من تكريم الطلاب