اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 11:35 ص
خالد صلاح
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بلغاريا تسجل 1029 إصابة جديدة و157 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:36 ص
بلغاريا تسجل 1029 إصابة جديدة و157 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مصابون بفيروس كورونا
صوفيا (أ ش أ)

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ذكرت السلطات الصحية فى بلغاريا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 10 آلاف و774 فحصا، وأفادت وزارة الصحة البلغارية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية- بأنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 157 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و835 شخصا.


وأضافت الوزارة أن 2213 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ويبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 71 ألفا و621 حالة، من بينهم 4 آلاف و405 يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات، و411 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.

 


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