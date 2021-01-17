"تمثالا ممنون" أضخم تماثيل الفراعنة بالأقصر يدخلان مشروع الإضاءة الليلية

الأقصر – أحمد مرعى

دخل تمثالا ممنون الشهيران بطريق مقابر ملوك الفراعنة غرب محافظة الأقصر، فى مشروع إعادة إضاءة وإنارة جبل البر الغربى التاريخى الذى يضم مقابر ملوك الفراعنة ليلاً قبل انطلاق الموسم السياحى الشتوى، وسط سعادة كبيرة بالأوساط السياحة بالإضاءة الليلية التى تتيح للأفواج السياحية، الاستمتاع فى البر الغربى ليلاً مع بدء الموسم السياحى الشتوى للاستمتاع طوال اليوم بالحضارة الفرعونية.

ويقول العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، أن المشروع يساعد فى تجميل جبل البر الغربى أمام السائحين بأحدث أنظمة الإنارة، وذلك مع زيادة أعداد السياح من حول العالم، مؤكداً أن تمثالى ممنون من أوائل المناطق الآثرية التى تمت إضاءتها ليلاً لخدمة زيارات السائحين والاستمتاع أمامها بالتقاط الصور التذكارية ليلاً.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل فى المشروع بأيدى رجال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذى يساهم بشكل كبير فى تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء، وتقرر افتتاحه قبل أعياد الميلاد.

وكانت قد أعلنت المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالبدء فى إعادة إنارة الجبل بالبر الغربى لمدينة الأقصر باستخدام أحدث أنظمة الإنارة، بدأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (شركة بصريات) فى تنفيذ المشروع.

وأضافت المهندسة مارى روحى، فى بيان صحفى، أن الكشافات المستخدمة فى عملية الإنارة هى الليد الموفرة "وورم" وهى الإضاءة صفراء اللون والتى تتماشى مع إضاءة الجبل، كما تساعد على تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء بنسبة 35%، وترشد الاستهلاك مع الحفاظ على الجانب الجمالى، حيث أكدت مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر على الانتهاء من أعمال الإنارة بالجبل قبل أعياد الميلاد والموسم السياحى.



تشغيل الاضاءة الليلة لتمثالثى ممنون بالبر الغربى



تمثالا ممنون حارسا البر الغربى بمحافظة الأقصر