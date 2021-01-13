جمهورى يصف عزل ترامب بـ"الطائش" ..وديمقراطي يرد: ساكن البيت الأبيض السبب

كتبت: نهال أبو السعود

وصف النائب الجمهوري جيسون سميث إجراءات العزل بأنها "طائشة" وحث المشرعين على وضع مصلحة الناس قبل المصالح السياسية قائلا: "الرئيس ترامب سيغادر خلال سبعة أيام .. دعونا نحاول اصلاح هذه الأمة .. دعونا نستمع إلى الشعب الأمريكي .. هذا بيت الشعب .. دعونا نعمل من أجل الناس .. هذا البلد يتألم"

وأضاف سميث: "هذا اتهام متهور .. هذا لن يؤدي إلا إلى إثارة الكراهية والنار أكثر من أي وقت مضى .. اذا لديك ضمير .. ضع الناس قبل السياسة .. وحدوا هذا البلد."

على الجانب الاخر جاء رد ممثل ميسوري الذي وصف اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي بأنه "مدمر" وشدد على أهمية الحصول على الحقائق بشأن الخطأ الذي حدث رداً على خطاب سميث حيث قال النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي لم تكن لتحدث "لولا الساكن في البيت الأبيض إذا أردنا أن نضع الشعب في المقام الأول ، علينا جميعًا التصويت لعزل [ترامب] وإقالته من منصبه في أقرب وقت ممكن".

قبل ثمانية أيام فقط على انتهاء ولاية ترامب، يصوت المجلس اليوم الأربعاء على بند المساءلة الذي يتهم الرئيس الجمهوري بالتحريض على التمرد في خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضي قبل أن يقتحم حشد منهم مبنى الكونجرس، في واقعة أودت بحياة خمسة أشخاص.

وسيؤدي هذا تلقائيا إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هناك ما يكفي من الوقت أو الرغبة السياسية في عزله.