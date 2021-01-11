أنطونيو جوتيريش: يجب أن يكون 2021 عام التوفيق بين الطبيعة والبشر

ريهام عبد الله

شدد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، على ضرورة أن يكون عام 2021، هو عام التوفيق بين البشرية والطبيعة، قائلا :"من خلال السياسات والاستثمارات الذكية، يمكننا رسم مسار يجلب الصحة للجميع وينعش الاقتصادات".

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لقد اعتدنا على استغلال كوكبنا كما لو كان لدينا كوكب احتياطي، يجب أن يكون عام 2021 عام التوفيق بين البشرية والطبيعة، ومن خلال السياسات والاستثمارات الذكية ، يمكننا رسم مسار يجلب الصحة للجميع وينعش الاقتصادات ويبني المرونة".



أنطونيو جوتيريش

ومن جهة أخرى قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إنه يجب مساعدة الدول الأكثر فقرا والتي تعاني من مخاطر التغيرات البيئية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنه على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده من أجل مواجهة التحديات البيئية.

وفى وقت سابق قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن دعوته لوقف اطلاق النار، إنه من الضروري أن يتحد مجلس الأمن ومن المهم أن تقدر القوى الكبرى على تجاوز خلافاتها القائمة والعمل معا لفرض نظام لضمان ألا يكون هناك إفلات من العقاب كما نرى اليوم، وضمان أن يفهم الناس والمفسدون ضرورة وقف تقويض إمكانية إحلال السلام، مضيفا "نحتاج إلى مجلس أمن قوي يقدر على اتخاذ قرارات وعلى تنفيذها