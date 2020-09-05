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مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل بمركز إهناسيا غرب بنى سويف

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:27 م
مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل بمركز إهناسيا غرب بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي طفل يبلغ من ىالعمر 7 سنوات مصرعه، مساء اليوم السبت، دهسته سيارة تابعة لإحدى شركات البترول، بمدخل مدينة إهناسيا ببني سويف، ونقلته سيارة إسعاف تابعة لوحدة إهناسيا إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة.

 

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، بورود بلاغًا بوفاة طفل دهسته سيارة تابعة لإحدى شركات البترول، اثناء تواجده بمنطقة مدخل مدينة إهناسيا لقضاء بعض الأغراض لأسرته.

 

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، لموقع البلاغ، وتبين أن الطفل المتوفي يدعى "مروان محمد حسني" 7 سنوات، مقيم مع أسرته خلف المستشفى المركزي بإهناسيا، وتم استدعاء سيارة إسعاف، نقلت الطفل، جثة هامدة، إلى المستشفى المركزي.

 

وتم ضبط "ناصر ع.ع" سائق السيارة، ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

 

 


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