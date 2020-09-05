اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 04:56 م
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رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ بورسعيد يتفقدان حديقة فريال التاريخية.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:55 م
رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ بورسعيد يتفقدان حديقة فريال التاريخية.. صور الفريق أسامة ربيع يتفقد حديقة فريال التاريخية
بورسعيد - السيد فلاح

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تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت حديقة فريال التاريخية، فى إطار المتابعة المستمرة لآعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم على أعلى مستوى بحديقة فريال التاريخية، وخلال الجولة أوضح محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتطوير الحديقة بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة، لافتا إلى أن حديقة تتمتع بأهمية خاصة نظرا لكونها شهدت افتتاح قناة السويس منذ 150 عاما.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بحديقة فريال ، منوها أن الحديقة سيتم افتتاحها قريبا فى حدث يليق بعراقة وتاريخ الحديقة، لافتًا إلى أن مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد، هدفت لتحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، فى إطار الطفرة المقدمة فى كافة القطاعات، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة .

ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة قناة السويس بالطفرة الملحوظة والانجازات التى تشهدها المحافظة فى مختلف المجالات، كما أشاد بأعمال التطوير التى تمت بحديقة فريال، مؤكدًا أن الحديقة صرح خدمى وترفيهى عظيم ويضاف للمشروعات المهمة التى نالتها أعمال التطوير نظرًا لأهميتها التاريخية العريقة.

وأضاف محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير التى تمت بالحديقة شملت وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و3 منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية، وزهور مميزة وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة، وجارى افتتاحها قريبا بما يتناسب مع تاريخها المميز، وذلك تماشيا مع الانجازات العملاقة التى تتم على أرض بورسعيد فى كافة القطاعات.

 

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الفريق اسامة ربيع يتفقد حديقة فريال التاريخية

 

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الفريق اسامة ربيع يتفقد حديقة فريال 

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جولة الفريق اسامة ربيع بحديقة فريال 

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الفريق اسامة ربيع داخل حديقة فريال التاريخية

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الفريق اسامة ربيع يتفقد حديقة فريال التاريخية

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الفريق اسامة ربيع يتفقد حديقة فريال التاريخية

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الفريق اسامة ربيع يتفقد حديقة فريال التاريخية

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الفريق اسامة ربيع يتفقد حديقة فريال التاريخية

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الفريق اسامة ربيع يتفقد حديقة فريال التاريخية

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الفريق اسامة ربيع يتفقد حديقة فريال التاريخية

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الفريق اسامة ربيع يتفقد حديقة فريال التاريخية

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الفريق اسامة ربيع يتفقد حديقة فريال التاريخية

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جانب من جولة الفريق اسامة ربيع بحديقة فريال

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